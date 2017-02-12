Молодая пара более чем на сутки «зависла» на мысе Тобизина во Владивостоке
На уходящих выходных одной из главных обсуждаемых тем в соцсетях Владивостока стала история молодой пары,"зависшей" на мысе Тобизина (остров Русский).
На уходящих выходных одной из главных обсуждаемых тем в соцсетях Владивостока стала история молодой пары,"зависшей" на мысе Тобизина (остров Русский).
Парочка заехала на мыс Тобизина в субботу. На легковом авто спустились к шлагбауму. А когда собрались обратно, машина не смогла подняться по заледеневшему подъему. Многочисленные безуспешные попытки ни к чему не привели, когда совсем стемнело, ребята поняли, что придется ночевать здесь. Парень и девушка обратились к автомобильному сообществу Владивостока за помощью.
«Когда спускались к шлагбауму, дорога казалось вполне нормальной, — написал в соцсетях Николай , — но подняться обратно машина не смогла. Решили переночевать, а утром уже предпринимать
В результате молодые люди были вынуждены заночевать прямо в машине. К обеду воскресенья, 12 февраля, к ним на помощь подъехал мужчина на джипе и после опять же многочисленных неудачных попыток с помощью лебедки их авто