Молодая пара более чем на сутки «зависла» на мысе Тобизина во Владивостоке

Парочка заехала на мыс Тобизина в субботу. На легковом авто спустились к шлагбауму. А когда собрались обратно, машина не смогла подняться по заледеневшему подъему. Многочисленные безуспешные попытки ни к чему не привели, когда совсем стемнело, ребята поняли, что придется ночевать здесь. Парень и девушка обратились к автомобильному сообществу Владивостока за помощью.

«Когда спускались к шлагбауму, дорога казалось вполне нормальной, — написал в соцсетях Николай , — но подняться обратно машина не смогла. Решили переночевать, а утром уже предпринимать какие-то действия. Бензин пока еще есть. Уже один человек пообещал приехать, вот ждем».