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10:44 (мск), источник: Вести Приморье

Молодая пара более чем на сутки «зависла» на мысе Тобизина во Владивостоке

На уходящих выходных одной из главных обсуждаемых тем в соцсетях Владивостока стала история молодой пары,"зависшей" на мысе Тобизина (остров Русский).

Парочка заехала на мыс Тобизина в субботу. На легковом авто спустились к шлагбауму. А когда собрались обратно, машина не смогла подняться по заледеневшему подъему. Многочисленные безуспешные попытки ни к чему не привели, когда совсем стемнело, ребята поняли, что придется ночевать здесь. Парень и девушка обратились к автомобильному сообществу Владивостока за помощью.

«Когда спускались к шлагбауму, дорога казалось вполне нормальной, — написал в соцсетях Николай , — но подняться обратно машина не смогла. Решили переночевать, а утром уже предпринимать какие-то действия. Бензин пока еще есть. Уже один человек пообещал приехать, вот ждем».

В результате молодые люди были вынуждены заночевать прямо в машине. К обеду воскресенья, 12 февраля, к ним на помощь подъехал мужчина на джипе и после опять же многочисленных неудачных попыток с помощью лебедки их авто все-таки вытянули наверх.

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