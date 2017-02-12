Теплом побалует хабаровчан погода на предстоящей неделе
В четверг возможен небольшой снег.
В четверг возможен небольшой снег.
Хабаровск, 12 февраля, AmurMedia.
Теплой и бесснежной будет погода в Хабаровске на предстоящей рабочей неделе. Небольшие осадки ожидаются в краевом центре только в ближайший четверг, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Предстоящий понедельник станет плавным продолжением теплых выходных. В ночь с 12 на 13 февраля столбик термометра опустится до −14…−16°C при западном ветре силой 2−7 м/с. Днем без существенных осадков, температура около −5…−7°C. Ветер будет дуть в том же направлении, только слегка изменит свою силу: 3−8 м/с.
Аналогичные ночные и дневные температуры ожидаются и в ближайший вторник, 14 февраля. Только ветер изменит свое направление на
Среда в краевом центре выдастся, пожалуй, самой теплой за всю неделю. Столбик термометра ночью не опустится ниже -16°C. Температура днем составит порядка −4…−6°C, без осадков. В течение всего дня сохранится
В предстоящий четверг в городе возможен небольшой снег. Температура ночью установится в пределах −14…−16°C, днем будет около −6…−8°C. В течение дня —
Под занавес рабочей недели, в пятницу, погода будет