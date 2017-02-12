Теплом побалует хабаровчан погода на предстоящей неделе

Хабаровск, 12 февраля, AmurMedia.

Теплой и бесснежной будет погода в Хабаровске на предстоящей рабочей неделе. Небольшие осадки ожидаются в краевом центре только в ближайший четверг, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Предстоящий понедельник станет плавным продолжением теплых выходных. В ночь с 12 на 13 февраля столбик термометра опустится до −14…−16°C при западном ветре силой 2−7 м/с. Днем без существенных осадков, температура около −5…−7°C. Ветер будет дуть в том же направлении, только слегка изменит свою силу: 3−8 м/с.

Аналогичные ночные и дневные температуры ожидаются и в ближайший вторник, 14 февраля. Только ветер изменит свое направление на юго-западное и будет значительно свежее: 6−11 м/с.

Среда в краевом центре выдастся, пожалуй, самой теплой за всю неделю. Столбик термометра ночью не опустится ниже -16°C. Температура днем составит порядка −4…−6°C, без осадков. В течение всего дня сохранится юго-западный ветер силой 4−9 м/с.

В предстоящий четверг в городе возможен небольшой снег. Температура ночью установится в пределах −14…−16°C, днем будет около −6…−8°C. В течение дня — юго-западный ветер силой 4−9 м/с.