Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
"Молодой, умный, со связями": СМИ о новом крупном назначении
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременность Анастасии Стоцкой протекает с осложнениями
Анна Седокова ждет третьего ребенка
Врача, приехавшего по вызову, пытались изнасиловать пятеро мужчин
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Миллиардер просит Трампа помочь забрать у Путина кольцо – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
18:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Прокуроры потребовали закрыть чердаки и подвалы в многоэтажках Воронежа

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района потребовали у управляющих компаний закрыть чердаки и подвалы в многоквартирных домах.

Свободный доступ в технические помещения негативно сказывается на безопасности жильцов и не гарантирует сохранности их имущества, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 10 февраля.

Прокуроры выборочно проверили многоквартирные дома, находящихся в управлении шести компаний. В некоторых из них доступ в технические помещения был свободным, что противоречит федеральному законодательству о профилактике терроризма.

— Согласно действующему законодательству, входные двери или люки для чердачных помещений должны быть всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй — в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая запись на люке, — пояснила пресс-служба ведомства.

Прокуратуры потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Воронежской области рыбаки спасли тонувшую в Дону школьницу
Штайнмайер стал 12-м президентом Германии
В Белоруссию прибыли первые туристы без виз
Определена причина отравления пассажиров в аэропорту Гамбурга
Шипулин остался без медали в гонке преследования на ЧМ
Очевидцы сообщили о падении вертолета в озеро на Алтае
Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом
Опубликованы данные о минимальных зарплатах в Евросоюзе
Спорт
ЧМ по биатлону: подвиг Домрачевой, прорыв Старых В женской гонке преследования состоялось долгожданное возвращение королевы: трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева закончила дистанцию с серебряной медалью
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь