Прокуроры потребовали закрыть чердаки и подвалы в многоэтажках Воронежа

Свободный доступ в технические помещения негативно сказывается на безопасности жильцов и не гарантирует сохранности их имущества, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 10 февраля.

Прокуроры выборочно проверили многоквартирные дома, находящихся в управлении шести компаний. В некоторых из них доступ в технические помещения был свободным, что противоречит федеральному законодательству о профилактике терроризма.

— Согласно действующему законодательству, входные двери или люки для чердачных помещений должны быть всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй — в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая запись на люке, — пояснила пресс-служба ведомства.

Прокуратуры потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.