Прокуроры потребовали закрыть чердаки и подвалы в многоэтажках Воронежа
Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района потребовали у управляющих компаний закрыть чердаки и подвалы в многоквартирных домах.
Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района потребовали у управляющих компаний закрыть чердаки и подвалы в многоквартирных домах.
Свободный доступ в технические помещения негативно сказывается на безопасности жильцов и не гарантирует сохранности их имущества, сообщила
Прокуроры выборочно проверили многоквартирные дома, находящихся в управлении шести компаний. В некоторых из них доступ в технические помещения был свободным, что противоречит федеральному законодательству о профилактике терроризма.
— Согласно действующему законодательству, входные двери или люки для чердачных помещений должны быть всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате
Прокуратуры потребовали устранить нарушения и привлечь виновных к ответственности.