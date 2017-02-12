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21:26 (мск), источник: РИА Крым

Крымские спасатели сняли с Кудрявой Марьи двух туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости (Крым). За прошедшие сутки сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму дважды привлекались для оказания помощи пострадавшим в горно-лесной местности. В результате спасены два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, спасатели оказали помощь 36-летнему севастопольцу, который упал на крутом снежном склоне на горе Эльх-Кая (известная также как Кудрявая Марья — ред.) в районе Ангарского перевала. Самостоятельно передвигаться он не мог. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС доставили мужчину на Ангарский перевал, откуда он самостоятельно уехал в Севастополь. От медицинской помощи он отказался.

Позже помощь бойцов ведомства потребовалась жительнице Ялты, которая, отстав от туристической группы, заблудилась. Происшествие также случилось на горе Эльх-Кая. Спасатели по телефону уточнили у мужа женщины его местонахождение, после чего сопроводили ее к месту встречи. В медицинской помощи крымчанка не нуждалась.

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