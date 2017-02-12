Крымские спасатели сняли с Кудрявой Марьи двух туристов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости (Крым). За прошедшие сутки сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму дважды привлекались для оказания помощи пострадавшим в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости (Крым). За прошедшие сутки сотрудники Главного управления МЧС России по Крыму дважды привлекались для оказания помощи пострадавшим в
Так, спасатели оказали помощь 36-летнему севастопольцу, который упал на крутом снежном склоне на горе
Позже помощь бойцов ведомства потребовалась жительнице Ялты, которая, отстав от туристической группы, заблудилась. Происшествие также случилось на горе