Крымские спасатели сняли с Кудрявой Марьи двух туристов

Так, спасатели оказали помощь 36-летнему севастопольцу, который упал на крутом снежном склоне на горе Эльх-Кая (известная также как Кудрявая Марья — ред.) в районе Ангарского перевала. Самостоятельно передвигаться он не мог. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС доставили мужчину на Ангарский перевал, откуда он самостоятельно уехал в Севастополь. От медицинской помощи он отказался.

Позже помощь бойцов ведомства потребовалась жительнице Ялты, которая, отстав от туристической группы, заблудилась. Происшествие также случилось на горе Эльх-Кая. Спасатели по телефону уточнили у мужа женщины его местонахождение, после чего сопроводили ее к месту встречи. В медицинской помощи крымчанка не нуждалась.