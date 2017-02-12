В Калининграде создадут единый «МФЦ для бизнеса»

«В 2017 году мы получили субсидию из федерального бюджета на организацию в целях бизнеса. То есть это будет не 3 окна в разных местах, это будет создан единый центр из 10 окон, в которых будут обслуживаться только юрлица», — пояснила Виолетта Лёвина.

По словам руководителя калининградского многофункционального центра, сегодня рассматривается идея представления на площадке «МФЦ для бизнеса» различных фондов, а также информационно-расчетного центра, который оказывает услуги для юрлиц.



«Также мы заведем туда услуги торгово-промышленной палаты», — рассказала глава организации.