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11:54 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде создадут единый «МФЦ для бизнеса»

В Калининграде появится единый многофункциональный центр для бизнеса. Об этом в эфире радио «Маяк-Калининград» заявила руководитель уполномоченного МФЦ по Калининградской области Виолетта Лёвина.

«В 2017 году мы получили субсидию из федерального бюджета на организацию в целях бизнеса. То есть это будет не 3 окна в разных местах, это будет создан единый центр из 10 окон, в которых будут обслуживаться только юрлица», — пояснила Виолетта Лёвина.

По словам руководителя калининградского многофункционального центра, сегодня рассматривается идея представления на площадке «МФЦ для бизнеса» различных фондов, а также информационно-расчетного центра, который оказывает услуги для юрлиц.

«Также мы заведем туда услуги торгово-промышленной палаты», — рассказала глава организации.

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