В Калининграде создадут единый «МФЦ для бизнеса»
В Калининграде появится единый многофункциональный центр для бизнеса. Об этом в эфире радио «Маяк-Калининград» заявила руководитель уполномоченного МФЦ по Калининградской области Виолетта Лёвина.
В Калининграде появится единый многофункциональный центр для бизнеса. Об этом в эфире радио «Маяк-Калининград» заявила руководитель уполномоченного МФЦ по Калининградской области Виолетта Лёвина.
«В 2017 году мы получили субсидию из федерального бюджета на организацию в целях бизнеса. То есть это будет не 3 окна в разных местах, это будет создан единый центр из 10 окон, в которых будут обслуживаться только юрлица», — пояснила Виолетта Лёвина.
По словам руководителя калининградского многофункционального центра, сегодня рассматривается идея представления на площадке «МФЦ для бизнеса» различных фондов, а также
«Также мы заведем туда услуги