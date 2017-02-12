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10:59 (мск), источник: Nur.kz

Как Баян Есентаева и ее дочери выглядят без макияжа

Мать и дочери не скрывают естественную красоту.

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Что Баян Есентаева, что ее дочь Айсауле Бакытбек, всегда при параде: на странице в Instagram красавиц можно увидеть безупречно накрашенными, с идеальной укладкой и маникюром. Не отстает от них и младшая Айару. Однако девушки не чураются селфи в естественном виде. В связи с этим, предлагаем вам узнать, как выглядит звездное семейство без макияжа.

Как можно судить по фотографиям в соцсетях, Айсауле любит подчеркивать и глаза, и губы. Девушка рисует брови, использует румяна и хайлайтер.

А недавно Айсауле предстала перед поклонниками в особенном образе для фотосессии. Поклонники заметили, что такой макияж очень ее взрослит.

А неделю назад Баян Есентаева наконец удовлетворила любопытство поклонников, интересующихся, как Айсауле выглядит без макияжа. Она выложила совместную фотографию, лаконично подписав ее: «Дося».

Младшая дочь Есентаевой, Айару, не отстает от старшей сестры. У девочки от природы красивые пухлые губы, не требующие помады, однако она все же предпочитает их красить. А также рисовать брови.

Продюсер не стесняется выкладывать фотографии в натуральном виде и даже любит это делать. Фанаты не устают повторять, что теледиве и не нужны краски: она хороша и так.

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