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14:21 (мск), источник: Моя Планета

Кот стал лучшим другом осиротевшего носорога

Трудно понять почему, но кот по кличке Мяу стал другом осиротевшего носорога.

Источник: The Rhino Orphanage

Нанди, двухмесячный детеныш белого носорога, была найдена и доставлена в южноафриканский питомник «Приют носорогов» в декабре. Ее мать была убита браконьерами, а Нанди удалось выжить лишь чудом, рассказывает The Dodo.

Как только Нанди появилась в приюте, ее встретил кот. Он не стал обращать внимания на то, что носорог намного больше его самого. Это разница нисколько не мешает их дружбе, особенно их любимым долгим прогулкам по питомнику.

По словам сотрудников приюта, животные очень хорошо ладят друг с другом из-за общих интересов. Оба любят хорошо погулять, а после хорошо вздремнуть. Но иногда они заходят очень далеко, поэтому кота требуется обратно нести на руках.

Когда Нанди вырастет, она вернется в дикую природу, но сейчас еще слишком молода, поэтому у них с котом Мяу впереди еще очень много долгих прогулок.

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