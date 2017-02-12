Кот стал лучшим другом осиротевшего носорога

Нанди, двухмесячный детеныш белого носорога, была найдена и доставлена в южноафриканский питомник «Приют носорогов» в декабре. Ее мать была убита браконьерами, а Нанди удалось выжить лишь чудом, рассказывает The Dodo.

Как только Нанди появилась в приюте, ее встретил кот. Он не стал обращать внимания на то, что носорог намного больше его самого. Это разница нисколько не мешает их дружбе, особенно их любимым долгим прогулкам по питомнику.