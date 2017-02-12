Кот стал лучшим другом осиротевшего носорога
Трудно понять почему, но кот по кличке Мяу стал другом осиротевшего носорога.
Трудно понять почему, но кот по кличке Мяу стал другом осиротевшего носорога.
Нанди, двухмесячный детеныш белого носорога, была найдена и доставлена в южноафриканский питомник «Приют носорогов» в декабре. Ее мать была убита браконьерами, а Нанди удалось выжить лишь чудом, рассказывает The Dodo.
Как только Нанди появилась в приюте, ее встретил кот. Он не стал обращать внимания на то, что носорог намного больше его самого. Это разница нисколько не мешает их дружбе, особенно их любимым долгим прогулкам по питомнику.
По словам сотрудников приюта, животные очень хорошо ладят друг с другом
Когда Нанди вырастет, она вернется в дикую природу, но сейчас еще слишком молода, поэтому у них с котом Мяу впереди еще очень много долгих прогулок.