СМИ определили лучших 10 мест для путешествий вдвоем
Путешествия в одиночку, наверно, помогают познать себя, но ничто не сравнится c путешествием со своей второй половинкой.
Путешествия в одиночку, наверно, помогают познать себя, но ничто не сравнится c путешествием со своей второй половинкой.
Даже если все пошло не по плану всегда можно найти способ поддержать другу друга, рассмешить или успокоить, укрепив свой союз. СМИ составили подборку мест, куда отправиться вдвоем лучше всего.
На первом месте в списке, составленном
За ним следуетКейптаун, ЮАР. В национальном парке Крюгера вы можете наблюдать за дикими животными и дополнить это незабываемыми отдыхом в термальных
Третье место — Иордания. Искатели приключений, любители истории не заскучают здесь. Да и как можно заскучать, ведь местные пейзажи словно из сказки. Вы можете побродить по древнему городу Петре, покататься на верблюдах в песках
В список так же попали Новый Орлеан, Таиланд, Амстердам, Картахена, Португалия, Исландия и