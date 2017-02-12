СМИ определили лучших 10 мест для путешествий вдвоем

Даже если все пошло не по плану всегда можно найти способ поддержать другу друга, рассмешить или успокоить, укрепив свой союз. СМИ составили подборку мест, куда отправиться вдвоем лучше всего.

На первом месте в списке, составленном тревел-блогом Roamaroo, стоит Южный остров, Новая Зеландия. Ничто не может сравниться с великолепием Новой Зеландии. Поездки по острову, удовольствие от созерцания восхитительных пейзажей — это может стать приключением всей жизни. А еще можно взять вертолетную экскурсию на ледники, покататься на тобоггане и заняться банджи-джампингом, рассказывает The Independent.

За ним следуетКейптаун, ЮАР. В национальном парке Крюгера вы можете наблюдать за дикими животными и дополнить это незабываемыми отдыхом в термальных спа-курортах, сочетая с их с удовольствием от местной кухни.

Третье место — Иордания. Искатели приключений, любители истории не заскучают здесь. Да и как можно заскучать, ведь местные пейзажи словно из сказки. Вы можете побродить по древнему городу Петре, покататься на верблюдах в песках Вади-Рам, поплавать в Мертвом море.