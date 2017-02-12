В Омской области спасатели проводят рейд по домам с печным отоплением

Инспекторы МЧС России по Омской области проводят рейды по частным домам с печным отоплением. Во время наступивших морозов проверку прошли жители поселка Новоомский Омского района.

Как оказалось, далеко не все жильцы частного сектора следят за состоянием своих печей и собственной безопасностью. Так, в одном из жилых домов жильцы хранили дрова на печи, а сама кладка оказалась в трещинах.

Антон Саенко, инспектор территориального отдела надзорной деятельности Омского района старший лейтенант внутренней службы:

— Данные факторы являются одними из распространенных причин возникновения пожаров. Мы провели беседу с проживающими в этом доме, выдали им памятки по правильному устройству печи и правилам пожарной безопасности. Зафиксировали факт нарушения. Граждане пообещали их устранить. В ходе следующего запланированного рейда мы вновь проверим данный жилой дом и факт устранения нарушений.

Всего спасатели проверили восемь домов и проинструктировали 11 человек. Отметим, что в первую очередь инспекторы проверяют семьи, находящиеся в социально опасном положении.