ВолГУ будет выдавать двойные дипломы вместе со Свободным университетом Брюсселя
Волгоград посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в России Жан Артур Режибо.
Волгоград посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в России Жан Артур Режибо.
10 февраля посол нанес визит в Волгоградский государственный университет.
Как сообщают ВДТВ в
Василий Тараканов, ректор ВолГУ сообщил, что посол пообещал оказать содействие в налаживании связей ВолГУ с университетом Бельгии, обменом студентами, преподавателями, посол поддержит научные исследования, поспособствует установлению контакта с учеными.
Гости познакомились с разноплановой деятельностью, которую ведет ВолГУ, и его историей в университетском музее. Бельгийская делегация побывала также в музее курсантских полков, который создан в ВолГУ.
Представители Свободного университета Брюсселя обсудили детали будущего сотрудничества, в частности, развитие программы двойных дипломов.