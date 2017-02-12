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11:52 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

ВолГУ будет выдавать двойные дипломы вместе со Свободным университетом Брюсселя

Волгоград посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в России Жан Артур Режибо.

10 февраля посол нанес визит в Волгоградский государственный университет.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе ВолГУ, университет сотрудничает с более чем полусотней вузов в Европе, Азии, Америке. В ближайшее время к ним прибавится Свободный университет Брюсселя.

Василий Тараканов, ректор ВолГУ сообщил, что посол пообещал оказать содействие в налаживании связей ВолГУ с университетом Бельгии, обменом студентами, преподавателями, посол поддержит научные исследования, поспособствует установлению контакта с учеными.

Гости познакомились с разноплановой деятельностью, которую ведет ВолГУ, и его историей в университетском музее. Бельгийская делегация побывала также в музее курсантских полков, который создан в ВолГУ.

Жан-Артур Режибо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Российской Федерации: «Более 50 лет Волгоград и мой родной город Льеж побратимы. Я тут первый раз, увидел много точек соприкосновения. Особенно при посещении музея-панорамы “Сталинградская битва”. Льеж — город, который очень пострадал во время двух мир войн. Это не в последнюю очередь сближает в общей истории».

Представители Свободного университета Брюсселя обсудили детали будущего сотрудничества, в частности, развитие программы двойных дипломов.

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