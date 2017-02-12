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11:55 (мск), источник: Publika.md

Жильцы семи многоэтажек перекрыли дорогу, требуя включить в домах электричество

Десятки людей перекрыли накануне одну из столичных улиц, требуя включить в домах электричество. На протест горожане вышли, оставшись без света на целый день. В чем причина перебоя, им не объяснили.

Источник: Publika.md

На протест вышли жильцы семи многоэтажек, где отключили свет.

«Ну, света нет с двух часов дня, и вот вышли. Надо решать вопрос, потому что никто не реагирует ни на звонки, ни на что».

«Котёл у нас электрический, плита электрическая. Нам все равно где мерзнуть — дома или на улице. Звонили администратору, финансовому директору, коммерческому директору — никто не ответил, никто ничего не объяснил. Будем стоять, сколько потребуется.

«Маленький ребёнок в квартире мёрзнет, вот ждём, когда включат свет нам. Месячный ребёнок, представьте себе — с утра нет тепла и света».

Почему нет света, людям рассказали через несколько часов после начала протеста. Оказалось, поврежден подземный кабель.

«В таких случаях найти обрыв непросто. Специалисты весь день выясняли, где именно нужно копать. Только после этого начался ремонт. Это сложный процесс», — сказал председатель ассоциации жильцов Ион Калестру.

Около 9 вечера манифестантов уговорили разойтись по домам, сообщил глава ИП Чекан Руслан Саакян.

«Сюда прибыли сотрудники Национальной патрульной инспекции, батальон оперативного реагирования, участковые, руководство инспектората. Мы долго просили людей разойтись. Они ушли, убедившись, что ремонт начался».

Наказывать ли манифестантов, в полиции пока не решили.

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