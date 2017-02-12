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12:00 (мск), источник: Publika.md

В столице будущих первоклашек начали готовить к школе

Будущих первоклашек уже активно готовят к школе. В столице есть несколько образовательных центров, предоставляющих такие услуги.

Источник: Publika.md

Эксперты говорят, что детям нужны не только базовые знания, но и психологическая подготовка.

Дариусу уже шесть, и первого сентября он станет первоклассником. Сейчас родители водят его на занятия дважды в неделю.

Научился считать на английском.

Мама Дариуса говорит, что результаты занятий очевидны.

«Я очень довольна. Он стал лучше читать и писать. Важно, чтобы ребенок учил английский — ему это обязательно пригодится в жизни», — рассказала мама Дариуса Олеся Кучера.

Учат детей основам правописания и математики.

Чтобы дети не уставали, перерывы им устраивают в игровой комнате.

Психологи говорят, что у детей скоро начнется новый этап в жизни, и сейчас им очень важна поддержка родителей.

Ежегодно в Молдове в первый класс зачисляют более 35 тысяч детей.

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