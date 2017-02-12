Мобильные телефоны для пожилых людей становятся всё популярнее

Она, как и другие пенсионеры, — не большая поклонница технологий, поэтому такой телефон удовлетворяет все её потребности.

«Звоню на почту узнать, есть ли пенсия. Обычно дают вовремя, но иногда с опозданием. Еще звоню в аптеку, интересуюсь, если есть нужные мне лекарства. Звоню дочке и внукам», — сказала жительница села Гидигич Ульяна Шатравка.

«Мне нужен именно такой, кнопочный, чтобы нажать и поговорить. В сенсорных телефонах я не разбираюсь. Ночью нажимаю на кнопку, смотрю который час, не пора ли вставать. Удобно, что есть фонарик. Уверена, он прослужит много лет», — продолжила Ульяна Шатравка.

Такие гаджеты популярны и среди слабовидящих.

Главные преимущества таких телефонов — большие кнопки, фонарик и аккумулятор, который нужно заряжать в среднем раз в неделю. Кроме того, есть кнопка быстрого набора. Новые модели оснащены радиоприемником и фотокамерой.

Первые мобильники для пожилых людей появились в Молдове два года назад. С тех пор один из крупнейших специализированных магазинов продал около 12 тысяч таких аппаратов.

«Большинство заказов — из сел и районных центров. Многие заказывают онлайн. Доставка у нас стоит недорого, около ста леев. Хотим разнообразить ассортимент, привезти планшеты и современные смартфоны. На следующей неделе ждем новую партию товара, там будут и телефоны с интернетом 3G», — сообщил менеджер по продажам Виктор Бордиян.

Стоит такой телефон от 600 до тысячи леев.