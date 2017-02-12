Штормовое предупреждение из-за морозов продлено на Южном Урале

Морозы до -40 градусов сохранятся в некоторых районах Челябинской области в понедельник 13 февраля, штормовое предупреждение в регионе продлено, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В связи с аномально низкими температурами южноуральцев просят отказаться от дальних поездок и постараться не выходить из дома. На улице рекомендуется укрываться от ветра, поскольку он увеличивает вероятность обморожения. «Пострадавшие участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду! В группу риска, в первую очередь, попадают дети, пожилые люди, люди, испытывающие те или иные проблемы со здоровьем, а также граждане, находящиеся в нетрезвом состоянии», — напоминают в экстренном ведомстве.