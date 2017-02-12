На севере Омской области похолодало до -40 градусов

В Омской области продолжается аномальное для февраля похолодание. Сегодня ночью в отдельных районах на севере региона столбик термометра опустился до отметки в −39…−40 градусов мороза. Сильные морозы зафиксированы также в Муромцево, Седельниково, Калачинске и ряде других поселков на востоке и севере Омской области.

В Омске утром было около -30 градусов по Цельсию. По данным сайта Gismeteo.ru, холодная погода простоит в регионе и всю следующую неделю. Завтра, 13 февраля, в городе может похолодать до -31 градуса, зато потом морозы начнут спадать. Температура днем будет держаться на отметке −20…−22 градусов по Цельсию.