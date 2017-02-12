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12:31 (мск), источник: Интерфакс

Россияне стали меньше доверять теленовостям

Однако, как выяснили социологи, половина российских граждан уверены в правдивости информации из ТВ-программ.

Источник: Reuters

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Основными источниками информации для россиян являются телевидение (78%) и новостной интернет (39%), причем аудитория последнего увеличилась с 2010 года в три раза (с 13%), сообщил фонд «Общественное мнение».

Согласно результатам опроса, среди других источников информации респонденты назвали разговоры с близкими и друзьями (18%), печатную прессу (17%), соцсети (16%) и радио (14%).

По словам 50% россиян, наибольшее доверие у них вызывает ТВ, однако этот показатель снизилась на 13 процентных пунктов (с 63% в 2015 году).

В правдивости новостей в интернете уверены 19% участников опроса, проведенного 4—5 февраля среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

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Уровень доверия к другим источникам оказался не таким высоким: в правдивость информации, почерпнутой из бытовых разговоров и радиопередач, верят по 8% россиян, из соцсетей — 7%. При этом четверть опрошенных (25%) не доверяют ни одному источнику.

Отвечая на вопрос, объективны ли СМИ в освещении событий, происходящих в России, почти половина (49%) респондентов ответила утвердительно, 37% — отрицательно, 14% затруднились с ответом.

По данным опроса, 44% респондентов часто встречают в СМИ критику российских властей, 31% — редко, 19% — вообще с этим не встречались.

Говоря о тематических предпочтениях, россияне чаще называли международные отношения (38%), внутреннюю политику и социальные проблемы (по 34%), вооруженные силы (29%), деятельность российских властей и семейные отношения (по 25%).

Также россияне интересуются криминальными новостями (23%), спортом (21%), культурой (20%) наукой и техникой (19%), экономикой (17%), природными катаклизмами (16%), путешествиями (12%), модой (8%), шоу-бизнесом (7%).

Комментарии
13
Игорь Федосеев
Ну как можно верить? По телевизору говорят одно,происходит с точностью до наоборот. Люди же не идиоты. Да,кому то хорошо,но большинство стонет и воет. А в новостях рассказывают, как будто не в России живем а в самой благополучной стране мира. Вранье достало уже. Дорог нет,медицина никакая,образование тоже,экология ....и даже не знаю где преуспели. Могу поверить что в Сирии бомбочки куда нужно попали....и заморозили пенсии на 3 года потом)))
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Агнета Горбачёва
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RENAUDIO
Не хороший человек-редиска.Говорить не правду-фуфло толкать.
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