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16:00 (мск), источник: Мослента

На «Лыжню России» в Москве вышли 22 тысячи человек

Самые массовые гонки прошли в «Битцевском лесу».

22 тысячи москвичей приняли участие в 35-й Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Было принято решение проводить старты в 11 округах города. Всего в столице участвовали в соревнованиях порядка 22 тысяч человек», — отметил руководитель городского департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

Центральной точкой столичного этапа гонки в субботу, 11 фераля, стала трасса природно-исторического парка «Битцевский лес». Также наиболее массовые лыжные забеги прошли в Юго-Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Восточном административных округах. На ряде площадок участники сдавали нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

«Лыжня России» проводится с 1982 года. В этом году гонки состоялись в 74 регионах России. Главный старт страны на этот раз был в подмосковной Яхроме.

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