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13:13 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На дополнительных каникулах ученики 1−2 классов посетят зоопарк столицы бесплатно

С 13 по 19 февраля для учащихся 1 и 2 классов появилась возможность бесплатного посещения минского зоопарка, говорится на сайте.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Во время акции для младших школьников с 13.00 до 14.00 будет работать игровая программа «С нами вместе — веселее!».

Самым маленьким учащимся предложат почувствовать себя дельфинчиками и выполнить те трюки, которые дельфины демонстрируют в шоу-программах дельфинария Немо.

За участие в конкурсе ребята получат рыбок, и покормят ими одного из обитателей дельфинария.

Чтобы стать участником бесплатной акции, достаточно предоставить дневник, либо справку из школы. На сопровождающих действие акции не распространяется.

Подготовила Наталья Часовитина.

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