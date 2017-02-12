На дополнительных каникулах ученики 1−2 классов посетят зоопарк столицы бесплатно
С 13 по 19 февраля для учащихся 1 и 2 классов появилась возможность бесплатного посещения минского зоопарка, говорится на сайте.
С 13 по 19 февраля для учащихся 1 и 2 классов появилась возможность бесплатного посещения минского зоопарка, говорится на сайте.
Во время акции для младших школьников с 13.00 до 14.00 будет работать игровая программа «С нами вместе — веселее!».
Самым маленьким учащимся предложат почувствовать себя дельфинчиками и выполнить те трюки, которые дельфины демонстрируют в
За участие в конкурсе ребята получат рыбок, и покормят ими одного из обитателей дельфинария.
Чтобы стать участником бесплатной акции, достаточно предоставить дневник, либо справку из школы. На сопровождающих действие акции не распространяется.
Подготовила Наталья Часовитина.