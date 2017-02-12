Крестный ход прошел у Исаакиевского собора перед акцией оппозиции

Около 10:30 в соборе началась божественная литургия. Позже ее участники выстроились в колонну и с хоругвями прошли крестным ходом вокруг Исаакиевского собора. Мероприятие прошло без инцидентов.

Как сообщалось, в 13:00 противники передачи Исаакиевского собора РПЦ проведут акцию у стен собора. Как уточнил «Интерфаксу» депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, мероприятие пройдет в формате встречи с избирателями. Он отметил, что в программу встречи также входит акция «Синее кольцо»: активисты планируют встать вокруг Исаакиевского собора, надев синие ленточки.

Как сообщалось, 28 января на Марсовом поле прошла акция против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Мероприятие прошло в формате встречи с депутатами Законодательного собрания и собрало около 2 тыс. человек. Несколько активистов также пришли в Исаакиевский собор во время богослужения и провели там пикет; позже организаторы схода на Марсовом поле открестились от этой акции.

Вскоре парламент Петербурга принял закон, который запрещает депутатам проводить встречи с избирателями в форме митингов. 12 февраля он еще не успеет вступить в силу.

Полиция Петербурга также направила в прокуратуру информацию о нарушениях, допущенных тремя депутатами Заксобрания на встрече с избирателями 28 января.