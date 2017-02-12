Мавзолей на Красной площади закроют на два месяца ради сохранности Ленина

Ранее Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны сообщил, что мавзолей В. И. Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей с 16 февраля по 16 апреля в связи с проведением плановых профилактических работ. Характер работ в ЦОС ФСО «Интерфаксу» комментировать отказались.

Как сообщил источник, в этот раз профилактические работы будут вестись именно с телом вождя, но костюм, в который одет Ленин, менять не планируется. Весь период профилактических работ тело будет оставаться в мавзолее, добавил он.

Собеседник агентства напомнил, что работы с забальзамированным телом Ленина ведут специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур.

«Регламентные работы с телом Ленина являются уникальным научным экспериментом. Они проводятся на протяжении многих десятилетий. Научная школа, которая занимается этой деятельностью, сложилась в середине 20-х годов», — отметил источник.