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13:31 (мск), источник: Интерфакс

Метеорологи предупредили москвичей о волне давления

По прогнозам, московский регион также ожидают скачки температуры.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — В Центральный федеральный округ и московский регион в ближайшую неделю придет переменчивая и неустойчивая погода, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Неделя будет крайне неустойчивой, важная особенность — настоящая волна давления. В понедельник утром давление будет очень высокое, но к вечеру вторника понизится более чем на 20 мм ртутного столба. А к четвергу — снова повысится до значений понедельника», — сказал он в воскресенье «Интерфаксу».

Параллельно с атмосферным давлением будет меняться и температурный фон: в ночь на понедельник мороз до 10−12 в Москве и до -15 по области, но уже во вторник днем температура превысят нулевую отметку, при этом ожидается ветреная и дискомфортная погода со снегопадом.

Потепление быстро сменится похолоданием: в среду до 2−7 градусов ниже нуля днем и ночью; в четверг температура вернется к 7−12 ниже нуля ночью и минус 4−5 градусов днем. Но и этот режим погоды не продержится дольше двух-трех дней — метеорологи уже прогнозируют вероятный рост температуры к следующим выходным до небольшого «плюса».

«После четверга очередное изменение: повышение давления, и к субботе днем будет выше нуля, от 0 до +3 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что сложилась уникальная ситуация, когда на всей европейской территории России сложился одинаковый температурный фон, и от Архангельска до юга Краснодарского края температура практически не отличается: даже в Сочи прогнозируется отрицательная температура. «Если кто-то полетит с севера на юг, ему не придется сильно заботиться о смене одежды», — заключил метеоролог.

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