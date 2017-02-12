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13:46 (мск), источник: Om1.ru

Омичи переживают из-за коров, гуляющих по городу в морозы

Сердобольные прохожие предлагают привлечь их владельца к уголовной ответственности.

В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появился пост с жалобой на владельца коров, который выпустил животных погулять в аномальные для Омска морозы. Коровы были замечены на полях СИБНИИСХОЗа.

Напомним, что сегодня в городе похолодало до -30 градусов. Автор поста считает, что владельца животных необходимо привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с питомцами. По его мнению, коровам в такую погоду гулять слишком холодно. Он также утверждает, что летом эти же коровы ходят по городу и залезают в мусорные контейнеры.

Впрочем, жалобу пользователя омичи не восприняли всерьез.

В комментариях под возмущенным постом шутят о том, что коров необходимо забирать на передержку, по аналогии с бездомными собаками и кошками.

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