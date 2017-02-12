Омичи переживают из-за коров, гуляющих по городу в морозы

В паблике «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» появился пост с жалобой на владельца коров, который выпустил животных погулять в аномальные для Омска морозы. Коровы были замечены на полях СИБНИИСХОЗа.

Напомним, что сегодня в городе похолодало до -30 градусов. Автор поста считает, что владельца животных необходимо привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с питомцами. По его мнению, коровам в такую погоду гулять слишком холодно. Он также утверждает, что летом эти же коровы ходят по городу и залезают в мусорные контейнеры.

Впрочем, жалобу пользователя омичи не восприняли всерьез.