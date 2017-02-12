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19:23 (мск), источник: НИА Самара

Самару ожидает потепление

Как сообщает Приволжское УГМС, уже в воскресенье теплый воздух Атлантики, преодолев длинный путь через северные моря, начнет «пробиваться» в наш регион.

Новая волна тепла принесет с собой заряды снега и вернет столбик термометра к значениям, характерным для этого времени года. Температура воздуха ночью -13 … -18 °C, днем -8 … -13 °C. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, слабая метель.

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