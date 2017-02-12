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13:49 (мск), источник: Sputnik.md

Огромные пробки из грузовиков образовались на границе Молдовы

Что происходит на молдавской границе: большегрузный транспорт застревает до семи часов на пограничных пунктах страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Сумасшедшие пробки из грузовых автомобилей образовались на молдавской границе. Согласно данным сервиса «TRAFIC ONLINE», скопление большегрузных автомобилей наблюдается сразу на нескольких погранпунктах как на границе с Румынией, так и с Украиной.

По состоянию на 12.20 наиболее серьезная обстановка отмечается на КПП Леушены-Албица, где в пробке можно увязнуть на более чем семь часов въезде в Молдову, а на выезде — свыше пяти часов. Время ожидания водителей грузовиков на погранпукте Отаки-Могилев-Подольск на как на въезде, так и на выезде из республики превышает три часа, а на Тудора-Староказачье на выезде из страны — около двух часов. На погранпунктах Крива-Мамалига и Джурджулешты-Галац на выезде из страны в пробке можно простоять до двух часов.

Согласно данным он-лайн сервиса, водителям легковых машин стоит обратить внимание на КПП Скуляны-Скуляны, так как там время ожидания на въезде в страну составляет 40 минут, а на выезде — около трех часов.

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