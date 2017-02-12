Огромные пробки из грузовиков образовались на границе Молдовы
Что происходит на молдавской границе: большегрузный транспорт застревает до семи часов на пограничных пунктах страны.
Что происходит на молдавской границе: большегрузный транспорт застревает до семи часов на пограничных пунктах страны.
КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Сумасшедшие пробки из грузовых автомобилей образовались на молдавской границе. Согласно данным сервиса «TRAFIC ONLINE», скопление большегрузных автомобилей наблюдается сразу на нескольких погранпунктах как на границе с Румынией, так и с Украиной.
По состоянию на 12.20 наиболее серьезная обстановка отмечается на КПП
Согласно данным