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14:33 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области проходят учения войсковой разведки

В Южном военном округе начались масштабные лагерные сборы подразделений и воинских частей войсковой разведки.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

Как сообщает пресс-служба ЮВО, разведчики в течение месяца будут совершенствовать полевую выучку на девяти полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском крае, Крыму, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Армении и Абхазии.

К полевым занятиям привлечено свыше двух тысяч военнослужащих разведывательных подразделений, задействовано более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь», бронетранспортеры БМП-3, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец».

— Особое внимание в ходе учебных мероприятий уделяется освоению современных видов вооружения и отработке тактических приемов при проведении разведывательных мероприятий. Военнослужащие отработают действия в составе разведдозоров, в том числе вывод из строя коммуникаций условного противника, поиск, засаду и налет, освоят современные средства навигации, связи и наблюдения, — отметили в пресс-службе ЮВО.

В ходе практических занятий будут использованы возможности станции ближней разведки СБР-3, которая позволяет обнаружить личный состав, вооружение и военную технику противника при отсутствии визуальной видимости в любых метеоусловиях на расстоянии до 3 тысяч метров. В ходе специальных тренировок разведчики отработают навыки наведения бомбардировочной авиации на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец».

Во время лагерных сборов также пройдет отборочный этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки», в ходе которого разведчики совершат марш-броски, преодолеют комплекс препятствий «Тропа разведчика» и отработают основные способы ведения разведки.

Итогом учебных мероприятий в полевых условиях станут соревнования, на которых будут определены лучшие подразделения войсковой разведки в объединениях ЮВО.

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