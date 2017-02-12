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21:28 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму выбирают лучший турмаршрут года

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости (Крым). Стартовало интернет-голосование за лучший туристский маршрут по Крыму 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

Источник: РИА "Новости"

Голосование проходит на туристическом портале Республики. Отдать свой голос можно за одного из претендентов в пяти номинациях: лучший детский, молодежный, семейный, экологический маршрут, а также маршрут для туристов старшего поколения.

В конкурсе, инициатором которого выступило Минкурортов, участвуют 23 работы от экскурсоводов, туроператоров и турагентов из Алушты, Ялты, Симферополя, Севастополя и Бахчисарайского района.

Голосование продлится до 20 февраля. Церемония награждения победителей пройдет 1 марта в рамках IV международного туристского форума «Открытый Крым».

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