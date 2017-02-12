Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Граждане, протестующие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, выстроились в кольцо вокруг собора, передает корреспондент «Интерфакса» в воскресенье. Мероприятие проходит в формате встречи с депутатами Законодательного собрания. К Исаакиевскому собору вышли депутаты Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник (Партия Роста).

Участники акции встали кольцом вокруг Исаакиевского собора, некоторые из них прикололи на грудь синие ленты. Полиция не препятствовала проведению акции. Ее участники пока остаются возле собора.