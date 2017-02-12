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14:25 (мск), источник: Интерфакс

Противники передачи Исаакия РПЦ окружили собор живым кольцом

Перед этим вокруг собора прошел крестный ход.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Граждане, протестующие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, выстроились в кольцо вокруг собора, передает корреспондент «Интерфакса» в воскресенье.

Мероприятие проходит в формате встречи с депутатами Законодательного собрания. К Исаакиевскому собору вышли депутаты Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник (Партия Роста).

Участники акции встали кольцом вокруг Исаакиевского собора, некоторые из них прикололи на грудь синие ленты. Полиция не препятствовала проведению акции. Ее участники пока остаются возле собора.

Ранее в воскресенье у Исаакиевского собора прошел крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ. Мероприятие прошло без инцидентов. Верующие обошли вокруг Исаакиевского собора с хоругвями и песнопениями.

Комментарии
24
А Б
Исаакиевский собор РПЦ никогда не принадлежал. Попытки обосновать необходимость его передачи РПЦ есть ни что иное, как признание влияния РПЦ на светскую жизнь государства, от которого церковь по Конституции отделена.
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анатолий шалденков
Попы наглеют!
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Саня Данилов
90годы всё присвоили себе чиновники. Теперь очередь попов всё присвоить, что осталось у народа . Вся власть у чиновников! Нам остаётся только смириться . А те кто против: тюрьма или клеймо "Враг народа"
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