Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо

Противники передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ замкнули живое кольцо вокруг «спорного» храма днем 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. Участники акции в два-три ряда выстроились вокруг здания. Они прикололи к одежде синие ленты (символ градозащитного движения Петербурга, символизирующий так называемую «небесную линию» города), а также взяли длинную синюю ленту в руки, которая в результате также обернулась вокруг собора.

Взявшись за руки, участники акции периодически скандируют «Музей! Музей!» и аплодируют друг другу. Некоторые держат в руках плакаты со слоганами «Креста на РПЦ нет», «Мои чувства неверующего оскорблены», «Макаров — провокатор», «Молился ли ты на ночь?» и другими.

В толпе также замечена одна активистка движения «НОД», которое выступает против передачи Исаакия РПЦ с черно-оранжевым флагом движения и плакатом: «Американским прихвостням — народное презрение. Нет майдану!». Рядом с ней стоит сотрудник полиции, но женщину не задерживают.

Перед началом акции в сквере у Исаакиевского собора состоялась встреча ряда депутатов Заксобрания с теми избирателями, кто выступает против решения Смольного о передаче храма.

«Городское Заксобрание всё больше напоминает церковно-приходскую школу, с трибуны звучат речи, немыслимые для парламента светского государства», — заявил в ходе встречи депутат Борис Вишневский («Яблоко»).

Он также напомнил о письме ректоров ряда петербургских вузов на имя губернатора Полтавченко с предложением передать Исаакиевский собор РПЦ в ускоренном порядке, к Пасхе, которая отмечается в этом году 16 апреля. «Мне стыдно за тех, кто это подписал», — заявил Вишневский. «Позор!», — отреагировала толпа.