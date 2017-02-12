Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Акция «Синее кольцо» проходит у стен Исаакиевского собора.
Акция «Синее кольцо» проходит у стен Исаакиевского собора.
Противники передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ замкнули живое кольцо вокруг «спорного» храма днем 12 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM. Участники акции в
Взявшись за руки, участники акции периодически скандируют «Музей! Музей!» и аплодируют друг другу. Некоторые держат в руках плакаты со слоганами «Креста на РПЦ нет», «Мои чувства неверующего оскорблены», «Макаров — провокатор», «Молился ли ты на ночь?» и другими.
В толпе также замечена одна активистка движения «НОД», которое выступает против передачи Исаакия РПЦ с
Перед началом акции в сквере у Исаакиевского собора состоялась встреча ряда депутатов Заксобрания с теми избирателями, кто выступает против решения Смольного о передаче храма.
«Городское Заксобрание всё больше напоминает
Он также напомнил о письме ректоров ряда петербургских вузов на имя губернатора Полтавченко с предложением передать Исаакиевский собор РПЦ в ускоренном порядке, к Пасхе, которая отмечается в этом году 16 апреля. «Мне стыдно за тех, кто это подписал», — заявил Вишневский. «Позор!», — отреагировала толпа.
Организаторы встречи с избирателями сообщили, что намереваются запустить еще более масштабную кампанию против передачи собора, для чего им потребуются средства. Будет открыт виртуальный кошелек для сбора взносов на проведение такой компании. Деньги обещано потратить на публикацию листовок, газеты и разъяснительную работу.