Безвизовый турист в Беларуси: прилетел в гости к девушке
Первый безвизовый турист прилетел в Минск сегодня ночью рейсом из Швеции, затем в республику прибыл гость из Италии.
Первый безвизовый турист прилетел в Минск сегодня ночью рейсом из Швеции, затем в республику прибыл гость из Италии.
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Первые безвизовые туристы прибывшие в Беларусь рассказали о цели своего визита в страну, сообщает корреспондент Sputnik.
Самолет
«Приехал по работе, я сотрудник авиакомпании, коллеги рассказали, что теперь в Беларусь можно приехать без визы», — рассказал Sputnik турист, прибывший рейсом из
Рейсом
«Бесценный опыт по порядку организации безвизового въезда получили во время Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Кроме того, безвизовых туристов принимаем на Августовском канале», — рассказал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета РБ Олег Ляшук.
Предполагается, что отмена виз поспособствует активизации двусторонних контактов Беларуси с другими странами.