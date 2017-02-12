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14:50 (мск), источник: Sputnik.by

Безвизовый турист в Беларуси: прилетел в гости к девушке

Первый безвизовый турист прилетел в Минск сегодня ночью рейсом из Швеции, затем в республику прибыл гость из Италии.

Источник: AP 2016

МИНСК, 10 фев — Sputnik. Первые безвизовые туристы прибывшие в Беларусь рассказали о цели своего визита в страну, сообщает корреспондент Sputnik.

Самолет Абу-Даби-Минск приземлился в Национальном аэропорту Минск. Среди прочих пассажиров рейса — туристы, целенаправленно прибывшие исследовать столицу Беларуси. Согласно указу президента, с сегодняшнего дня граждане 80 стран могут посетить Белорусь без оформления визы.

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«Приехал по работе, я сотрудник авиакомпании, коллеги рассказали, что теперь в Беларусь можно приехать без визы», — рассказал Sputnik турист, прибывший рейсом из Абу-Даби.

Рейсом Вена-Минск в безвизовом порядке в Минск прилетел только один турист из Италии, но, увидев повышенное внимание к нему со стороны СМИ, от комментариев отказался. Однако позже признался, что прилетел к девушке в гости.

«Бесценный опыт по порядку организации безвизового въезда получили во время​ Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Кроме того, безвизовых туристов принимаем на Августовском канале», — рассказал начальник управления пограничного контроля Государственного пограничного комитета РБ Олег Ляшук.

Предполагается, что отмена виз поспособствует активизации двусторонних контактов Беларуси с другими странами.

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