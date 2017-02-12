Поклонская рассказала 20 тыс. обращений против фильма «Матильда»

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в случае с фильмом Алексея Учителя «Матильда» не следует ограничивать свободу творчества, но и нельзя нарушать конституционные права граждан.

«На меня никто не выходил — ни режиссер, ни съемочная команда. А мне-то зачем связываться? Я делаю свою работу. (…) Положить в шкаф и забыть, сказать, что я не получала таких обращений (против выхода картины в прокат — ИФ), я не имею ни морального, ни законного права. Здесь необходимо детально рассматривать все вопросы, доводы. И ни в коем случае не допустить нарушения чьих-либо прав. Не ограничивать свободу творчества, но и не нарушать конституционные права граждан», — рассказала Поклонская в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) в воскресенье.

Она заметила, что на ее имя официально поступило 20 тысяч обращений против проката фильма, и они продолжают поступать, причем не только из России. Депутат отметила обращения мусульман одной из республик РФ, молодежно-патриотической организации Сербии, одного из приходов РПЦ в США.

Ранее сообщалось, что организация «Христианское государство — Святая Русь» направила в кинотеатры письма с угрозами. В них сказано, что любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате «Матильды» будут расценены как желание унизить святых и провокация к «русскому майдану». Авторы пообещали предпринять «методы борьбы с беззаконием и безумием».

Поклонская отметила, что экстремистские высказывания «некой незарегистрированной организации» недопустимы. «Мною подготовлен депутатский запрос на имя начальника главного управления центра по противодействию экстремизма МВД РФ. Чтобы провели проверку по фактам таких угроз, высказываний, распространения соответствующих листовок», — сказала она.