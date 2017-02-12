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16:30 (мск), источник: УНИАН

Пограничники не пустили в Украину гражданина Молдовы с георгиевскими лентами

В Черновицкой области пограничники не пропустили на территорию Украины гражданина Молдовы, который вез пакет с 25 георгиевскими лентами.

Источник: УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, мужчину с запрещенными предметами пропагандистского характера выявили 11 февраля в пункте пропуска «Мамалыга-авто» на украинско-молдавской границе.

Кроме лент, пограничники во время проверки обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером.

Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О выявлении запрещенных предметов проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.

«Сейчас в отношении гражданина соседней страны принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года, и он возвращен обратно», — сообщили в пограничном ведомстве.

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