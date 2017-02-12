Пограничники не пустили в Украину гражданина Молдовы с георгиевскими лентами
В Черновицкой области пограничники не пропустили на территорию Украины гражданина Молдовы, который вез пакет с 25 георгиевскими лентами.
В Черновицкой области пограничники не пропустили на территорию Украины гражданина Молдовы, который вез пакет с 25 георгиевскими лентами.
Как сообщили УНИАН в
Кроме лент, пограничники во время проверки обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером.
Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить. О выявлении запрещенных предметов проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.
«Сейчас в отношении гражданина соседней страны принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года, и он возвращен обратно», — сообщили в пограничном ведомстве.