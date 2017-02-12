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15:46 (мск), источник: Om1.ru

Омичей просят не гулять по льду у гостиницы «Маяк»

Там образовалась гигантская полынья.

Сотрудники МЧС России по Омской области предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед. Несмотря на то, что лед на Иртыше по-прежнему имеет достаточную толщину, находиться на нем уже опасно: в отдельных местах образовались промоины.

Самая крупная полынья растянулась от гостиницы «Маяк» до моста имени 60-летия ВЛКСМ. Спасатели просят омичей не приближаться к ней даже на расстоянии 20 метров. Структура льда на этом участке неоднородна, в любой момент человек находящийся на льду может уйти под воду.

Евгений Андросов, начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области:

 — На сегодняшний день лед местами остаётся опасным в связи с его недостаточной толщиной и наличием полыней. Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами.

По данным ГУ МЧС России по Омской области, омичи чаще всего гуляют по льду или рыбачат напротив гостиницы «Маяк», у Ленинградского моста и моста им. 60-летия ВЛКСМ, а также у пляжей «Первомайский», «Советский» и «Юбилейный».

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