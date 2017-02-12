Омичей просят не гулять по льду у гостиницы «Маяк»
Там образовалась гигантская полынья.
Там образовалась гигантская полынья.
Сотрудники МЧС России по Омской области предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед. Несмотря на то, что лед на Иртыше
Самая крупная полынья растянулась от гостиницы «Маяк» до моста имени 60-летия ВЛКСМ. Спасатели просят омичей не приближаться к ней даже на расстоянии 20 метров. Структура льда на этом участке неоднородна, в любой момент человек находящийся на льду может уйти под воду.
Евгений Андросов, начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области:
— На сегодняшний день лед местами остаётся опасным в связи с его недостаточной толщиной и наличием полыней. Лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников. Крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами.
По данным ГУ МЧС России по Омской области, омичи чаще всего гуляют по льду или рыбачат напротив гостиницы «Маяк», у Ленинградского моста и моста им. 60-летия ВЛКСМ, а также у пляжей «Первомайский», «Советский» и «Юбилейный».