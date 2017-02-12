«Женщина с золотым сердцем». Сару Назарбаеву поздравляют с 76-летием

12 февраля первая леди Казахстана Сара Алпысовна Назарбаева празднует день рождения, сообщает Tengrinews.kz В этом году ей исполняется 76 лет. Этому событию свой пост в Facebook посвятила экс-депутат Мажилиса Парламента РК Бахыт Сыздыкова.

«12 февраля для меня всегда особый день. День рождения моего Первого Учителя Сары Алпысқызы. Я очень благодарна Всевышнему за встречу с ней. За ту большую школу жизни, которую я прошла под ее руководством. Сара Алпысовна — редкой души человек, у нее огромное сердце, тепло которого, в самые трудные годы становления нашей страны, согрело сотни тысяч обездоленных детей Казахстана», — пишет Сыздыкова и подкрепляет свой пост фотографией.

«Перечислить все ее добрые дела не хватит одного поста. Об этом надо писать книгу. Но одно то, что наш Президент в 1994 году ратифицировал одним из первых международных документов Конвенцию ООН о правах ребенка — о многом говорит! Уважаемая Сара Алпысовна, с днем рождения! Желаю Вам счастья и здоровья хорошего! С любовью, Ваша Бахыт», — написала Бахыт Сыздыкова.