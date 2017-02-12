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15:53 (мск), источник: Tengrinews

«Женщина с золотым сердцем». Сару Назарбаеву поздравляют с 76-летием

12 февраля первая леди Казахстана празднует день рождения.

Источник: Tengrinews

12 февраля первая леди Казахстана Сара Алпысовна Назарбаева празднует день рождения, сообщает Tengrinews.kz В этом году ей исполняется 76 лет. Этому событию свой пост в Facebook посвятила экс-депутат Мажилиса Парламента РК Бахыт Сыздыкова.

«12 февраля для меня всегда особый день. День рождения моего Первого Учителя Сары Алпысқызы. Я очень благодарна Всевышнему за встречу с ней. За ту большую школу жизни, которую я прошла под ее руководством. Сара Алпысовна — редкой души человек, у нее огромное сердце, тепло которого, в самые трудные годы становления нашей страны, согрело сотни тысяч обездоленных детей Казахстана», — пишет Сыздыкова и подкрепляет свой пост фотографией.

«Перечислить все ее добрые дела не хватит одного поста. Об этом надо писать книгу. Но одно то, что наш Президент в 1994 году ратифицировал одним из первых международных документов Конвенцию ООН о правах ребенка — о многом говорит! Уважаемая Сара Алпысовна, с днем рождения! Желаю Вам счастья и здоровья хорошего! С любовью, Ваша Бахыт», — написала Бахыт Сыздыкова.

Первая леди известна тем, что инициировала образовательный проект по возрождению нравственно-духовных ценностей «Самопознание». В преддверии дня рождения Сары Алпысовны студенты Гуманитарного колледжа «Самопознание» гармоничного развития Человека (находится в структуре центра «Бобек») написали эссе на тему: «Жизнь во имя любви».

«В преддверии Дня рождения Сары Алпысовны ребята выразили свою благодарность этой замечательной женщине с “Золотым сердцем”, которая заботится о подрастающем поколении и очень многое делает для того, чтобы дети жили и воспитывались в любви. Деятельность Сары Алпысовны возрождает общечеловеческие ценности. Разработанная под ее руководством программа “Самопознание” позволяет детям с раннего возраста осваивать непростую науку — быть хорошим человеком», — говорится на сайте Национального научно-практического образовательного и оздоровительного центра «Бобек».

Здесь же приводятся пожелания самих студентов:

«Сара Алпысовна верит, что каждый из нас будет прилежно учиться, станет хорошим педагогом, а самое главное — духовно-нравственным человеком, а знания наши будут помогать воспитывать достойное подрастающее поколение и сделают нашу Родину краше и светлее».

«Хочу поблагодарить Сару Алпысовну за то, что я обучаюсь в таком замечательном колледже “Самопознание”, за любовь, которую она нам дарит, за ее доброе и любящее всех нас сердце».

Подробно о значении предмета «Самопознание» в 2015 году рассказывал популяризатор идей гуманной педагогики Шалва Амонашвили.

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