В Сестрорецке сегодня полдня искали енота по кличке Енот

Операция по поиску домашнего енота Ноти началась сегодня в Сестрорецке в 9 утра. Его пропажу хозяин обнаружил накануне ночью. После 4 часовых поисков беглеца обнаружили: он забаррикадировался в подвале дома.

Енот-полоскун достался зоологу Дмитрию в возрасте 7 месяцев. Зверь вел себя агрессивно, кусался, и прежние хозяева от него отказались. Так что, жизнь в новой семье началась с перевоспитания и с нового имени. Но пока думали, как назвать питомца, он стал отзываться на слово «енот». Решили ничего не менять: пусть будет енот по кличке Енот, или ласково Нотя.

«Енот — очень умное животное. По сообразительности он на уровне двухлетнего ребенка. Только дети не лазят по шторам и не кусаются. По масштабам возможных разрушений с енотом мало кто сравниться, — рассказывает Дмитрий. — Например, если он наелся, это не означает, что успокоился. Он будет продолжать доставать все, до чего сможет дотянуться, пробовать все на зуб, экспериментировать».

Результаты исследований Ноти Дмитрий и обнаружил сегодня ночью по возвращении домой: ящики открыты, их содержимое выброшено на пол и погрызено, постель перерыта, унитаз забит утопленными в нем вещами.