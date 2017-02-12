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16:31 (мск), источник: ivbg.ru

В Сестрорецке сегодня полдня искали енота по кличке Енот

Енот, соскучившись в одиночестве, открыл вольер, устроил беспорядок в квартире, выбрался через форточку наружу и отправился навстречу приключениям.

Источник: AP 2016

Операция по поиску домашнего енота Ноти началась сегодня в Сестрорецке в 9 утра. Его пропажу хозяин обнаружил накануне ночью. После 4 часовых поисков беглеца обнаружили: он забаррикадировался в подвале дома.

Енот-полоскун достался зоологу Дмитрию в возрасте 7 месяцев. Зверь вел себя агрессивно, кусался, и прежние хозяева от него отказались. Так что, жизнь в новой семье началась с перевоспитания и с нового имени. Но пока думали, как назвать питомца, он стал отзываться на слово «енот». Решили ничего не менять: пусть будет енот по кличке Енот, или ласково Нотя.

«Енот — очень умное животное. По сообразительности он на уровне двухлетнего ребенка. Только дети не лазят по шторам и не кусаются. По масштабам возможных разрушений с енотом мало кто сравниться, — рассказывает Дмитрий. — Например, если он наелся, это не означает, что успокоился. Он будет продолжать доставать все, до чего сможет дотянуться, пробовать все на зуб, экспериментировать».

Результаты исследований Ноти Дмитрий и обнаружил сегодня ночью по возвращении домой: ящики открыты, их содержимое выброшено на пол и погрызено, постель перерыта, унитаз забит утопленными в нем вещами.

Енот успел устроить раскардаш и на кухне, наесться того, чего ему нельзя, например, конфет… Но самое страшное — Нотя открыл форточку и выбрался на улицу.

Видимо, это случилось вера днем. В последнее время у меня много работы. Дня три к нам никто не приходил в гости, и я с ним не гулял. Енот скучал, энергию ему девать было некуда. А это очень активный зверь, он не может сидеть в клетке. Утром, уходя на работу, еще подумал, что зря не повесил замок на вольер. У Ноти ловкие лапки, он с легкостью открывает шпингалеты вольера. Правда, давно этого не делал, и я немного расслабился.

Обнаружив пропажу питомца, Дмитрий, в первую очередь, пошел к соседям в надежде, что Енот просто отправился поиграть с собакой. А не обнаружив «парня», написал объявление о пропаже в группу владельцев енотов. А утром у дома Дмитрия собралась целая делегация из владельцев енотов: ребята, которые хорошо знают повадки этих зверей, понимают, где их искать и как ловить, пришли на помощь. Те, кто не смогли приехать, распространили объявление о пропаже и координировали поисковиков.

На несколько часов «отряд» добровольцев прочесал все окрестности, долго охотились. Около 13:00 Нотю нашли: он забаррикадировался в подвале. Еще почти час шла операцию по «извлечению» животного, разбор завалов и мебели в помещении.

«В определенном смысле, — говорит Дмитрий, — Нотя вернулся сам: после уговоров пошел на голос, стал обниматься, спокойно сел в машину. Вообще то, это зверь суровый: если ему помешают, если он не хочет того, что с ним делают, он будет сопротивляться. По всей видимости, он рад, что вернулся домой. А мне наука на будущее».

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