В Сестрорецке сегодня полдня искали енота по кличке Енот
Енот, соскучившись в одиночестве, открыл вольер, устроил беспорядок в квартире, выбрался через форточку наружу и отправился навстречу приключениям.
Енот, соскучившись в одиночестве, открыл вольер, устроил беспорядок в квартире, выбрался через форточку наружу и отправился навстречу приключениям.
Операция по поиску домашнего енота Ноти началась сегодня в Сестрорецке в 9 утра. Его пропажу хозяин обнаружил накануне ночью. После 4 часовых поисков беглеца обнаружили: он забаррикадировался в подвале дома.
«Енот — очень умное животное. По сообразительности он на уровне двухлетнего ребенка. Только дети не лазят по шторам и не кусаются. По масштабам возможных разрушений с енотом мало кто сравниться, — рассказывает Дмитрий. — Например, если он наелся, это не означает, что успокоился. Он будет продолжать доставать все, до чего сможет дотянуться, пробовать все на зуб, экспериментировать».
Результаты исследований Ноти Дмитрий и обнаружил сегодня ночью по возвращении домой: ящики открыты, их содержимое выброшено на пол и погрызено, постель перерыта, унитаз забит утопленными в нем вещами.
Видимо, это случилось вера днем. В последнее время у меня много работы. Дня три к нам никто не приходил в гости, и я с ним не гулял. Енот скучал, энергию ему девать было некуда. А это очень активный зверь, он не может сидеть в клетке. Утром, уходя на работу, еще подумал, что зря не повесил замок на вольер. У Ноти ловкие лапки, он с легкостью открывает шпингалеты вольера. Правда, давно этого не делал, и я немного расслабился.
Обнаружив пропажу питомца, Дмитрий, в первую очередь, пошел к соседям в надежде, что Енот просто отправился поиграть с собакой. А не обнаружив «парня», написал объявление о пропаже в группу владельцев енотов. А утром у дома Дмитрия собралась целая делегация из владельцев енотов: ребята, которые хорошо знают повадки этих зверей, понимают, где их искать и как ловить, пришли на помощь. Те, кто не смогли приехать, распространили объявление о пропаже и координировали поисковиков.
На несколько часов «отряд» добровольцев прочесал все окрестности, долго охотились. Около 13:00 Нотю нашли: он забаррикадировался в подвале. Еще почти час шла операцию по «извлечению» животного, разбор завалов и мебели в помещении.
«В определенном смысле, — говорит Дмитрий, — Нотя вернулся сам: после уговоров пошел на голос, стал обниматься, спокойно сел в машину. Вообще то, это зверь суровый: если ему помешают, если он не хочет того, что с ним делают, он будет сопротивляться. По всей видимости, он рад, что вернулся домой. А мне наука на будущее».