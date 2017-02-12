Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Резкое выступление Путина, вызвавшее большой резонанс в мире
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Леонид Агутин показал свою повзрослевшую красавицу-дочку
7 вещей, которым американкам стоит поучиться у русских мам
Врача, приехавшего по вызову, пытались изнасиловать пятеро мужчин
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
РФ выставила один корабль против армады НАТО в Черном море - СМИ
СМИ: Киев рассекретил данные о погибших в Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Миллиардер просит Трампа помочь забрать у Путина кольцо – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Колесница для королевских похорон
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
21:25 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе на Масленицу будут кормить блинами под казачьи песни

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости (Крым). 26 февраля в Симферополе состоится праздник «Широкая Масленица». Его проведут в сквере им. Тренева, сообщает управление культуры и культурного наследия администрации города.

Мероприятие начнется в 11.00 с детской игровой развлекательной программы «Русские забавы», подготовленной Домом дружбы народов. Развлекать гостей Масленицы будут ростовые куклы, также запланированы мастер-классы.

Кроме того, в программе — шоу канатоходцев из Краснодара (участников шоу «Минута славы»), выступление ансамбля «За волю» крымского казачьего округа Алуштинского муниципалитета и казаков Крымского казачьего округа.

В полдень в рамках праздника состоится танцевальная программа с участием эстрадно-духового оркестра Центра эстрадного искусства, театрализованное представление «Весна-красна и Тугарин Змей», а также концерт с участием лучших солистов и коллективов Симферополя.

Выступление народных самодеятельных коллективов города и хореографические номера будут чередовать играми и конкурсами. Победителей ждут призы. Кроме того, гости праздника смогут отведать масленичные угощения.

Завершится мероприятие традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Памятник Примирения установят в Керчи возле моста в Крым
Бывший вице-премьер Алтая находился в упавшем вертолете
Франк-Вальтер Штайнмайер избран 12-м президентом Германии
Определена причина отравления пассажиров в аэропорту Гамбурга
Шипулин остался без медали в гонке преследования на ЧМ
В Белоруссию прибыли первые туристы без виз
Туркмения выбрала президента на семь лет
СМИ сообщили о ранении главаря ИГ аль-Багдади
Спорт
ЧМ по биатлону: подвиг Домрачевой, прорыв Старых В женской гонке преследования состоялось долгожданное возвращение королевы: трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева закончила дистанцию с серебряной медалью
Авто
Кто украл дизайн у Лада: три легковушки и грузовик Свершилось: теперь не российские дизайнеры копируют иномарки, а наоборот — во всяком случае, такого мнения придерживаются фанаты «Лады»
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Ностальгические американские комедии, по которым мы скучаем Эти комедии принято называть глупыми, плоскими, пошлыми, а то и просто безумными, однако без них сложно представить 90-е годы. Признаться, им и сегодня сложно найти замену — и именно поэтому мы по ним скучаем.
Недвижимость
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
В Испании установили мост, напечатанный на принтере
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей Сын телеведущей стал копией своего папы.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь