В Симферополе на Масленицу будут кормить блинами под казачьи песни

Мероприятие начнется в 11.00 с детской игровой развлекательной программы «Русские забавы», подготовленной Домом дружбы народов. Развлекать гостей Масленицы будут ростовые куклы, также запланированы мастер-классы.

Кроме того, в программе — шоу канатоходцев из Краснодара (участников шоу «Минута славы»), выступление ансамбля «За волю» крымского казачьего округа Алуштинского муниципалитета и казаков Крымского казачьего округа.

В полдень в рамках праздника состоится танцевальная программа с участием эстрадно-духового оркестра Центра эстрадного искусства, театрализованное представление «Весна-красна и Тугарин Змей», а также концерт с участием лучших солистов и коллективов Симферополя.

Выступление народных самодеятельных коллективов города и хореографические номера будут чередовать играми и конкурсами. Победителей ждут призы. Кроме того, гости праздника смогут отведать масленичные угощения.

Завершится мероприятие традиционным сжиганием чучела Масленицы.