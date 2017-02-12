В день влюбленных в Волгограде пойдет снег и ожидается метель
По сообщениям специалистов Волгоградского ЦГМС, в Волгограде в понедельник, 13 февраля, будет наблюдаться изморозь, снег и туман. Днем от -4 до -6, ночью от -12 до -14.
По сообщениям специалистов Волгоградского ЦГМС, в Волгограде в понедельник, 13 февраля, будет наблюдаться изморозь, снег и туман. Днем от -4 до -6, ночью от -12 до -14.
14 февраля в городе утром и днем будет метель, пойдет снег. Ночью −9…−11, днем −5…−7.
15 февраля, в среду, в Волгограде обильный ночной снегопад, ожидается метель. Ночью −6…−8, днем в районе 0 градусов.