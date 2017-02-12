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19:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В день влюбленных в Волгограде пойдет снег и ожидается метель

По сообщениям специалистов Волгоградского ЦГМС, в Волгограде в понедельник, 13 февраля, будет наблюдаться изморозь, снег и туман. Днем от -4 до -6, ночью от -12 до -14.

14 февраля в городе утром и днем будет метель, пойдет снег. Ночью −9…−11, днем −5…−7.

15 февраля, в среду, в Волгограде обильный ночной снегопад, ожидается метель. Ночью −6…−8, днем в районе 0 градусов.

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