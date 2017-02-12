Хоровод как ответ на крестный ход
Кучки «маргиналов и провокаторов», как называют противников передачи Исаакиевского РЦП в партии власти, оказалось достаточно, чтобы обступить собор тройным живым кольцом.
Кучки «маргиналов и провокаторов», как называют противников передачи Исаакиевского РЦП в партии власти, оказалось достаточно, чтобы обступить собор тройным живым кольцом.
От полутора до трёх тысяч человек: так оценивают массовость акции против передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ сами участники мероприятия.
Во второй половине дня в воскресенье, 12-го февраля, возле Исаакиевского собора исчезли организованные хоругвеносцы, ходившие здесь крестным ходом с утра. Их сменили люди с голубыми ленточками.
Мимо Исаакия быстрым шагом шли в сторону «Англетера» двое молодых мужчин в ярких спортивных костюмах.
— А это что такое? — остановился один и показал пальцем на растущую толпу в сквере.
— Да против РПЦ собрались, против передачи Исаакия, — потянул его за рукав второй.
— Давай тоже пойдём? — предложил первый.
— Ой, да там и без нас народу хватит, — отмахнулся второй.
Народу было и вправду было немало. Хотя до начала мероприятия оставалось с четверть часа.
Интеллигентного вида старушка, подвыпившая тётка в сноубордистской куртке, дамочка с
Немолодая женщина держала папку с бумагами. В ответ на просьбу рассказать, что это у неё, охотно сняла варежки и вынула репродукцию.
— Это «Апостол Пётр», мозаика по оригиналу Басина из Исаакиевского собора, — объяснила. — В создании этих мозаик принимал участие мой дед, он в 1895 году окончил Императорскую
Рядом молодая женщина
— Я уже особо не рассчитываю, что мы
Пожилой и спортивный мужчина признался, что сам он — человек верующий, в церкви рядом с домом бывает регулярно. Но теперь тоже пришёл на площадь.
— Исаакий — символ мировой культуры, это вообще символ города, — пустился он объяснять. — Собор никогда не принадлежал церкви, он всегда принадлежал государству. А РПЦ ведёт себя некрасиво.
Тем временем началось мероприятие. Чтобы его не назвали несанкционированным митингом, организаторы объявили всё это встречей депутатов с избирателями — их коллеги из партии власти собираются закрыть и эту лазейку, но еще не успели. Депутатов, активно встречавшихся с избирателями, было двое: Борис Вишневский и Максим Резник.
Ровно в час дня они забрались на скамейку в сквере перед Исаакием, аккуратно подстелив под ноги картонку. Их обступила толпа народу. Говорили они о том, что будут защищать собор и дальше, что информации о происходящем с Исаакием мало — они запустят газету, для чего объявят сбор средств со всех неравнодушных.
— Мы можем заставить власти отступить, — взывал к согражданам депутат Вишневский. — Но очень мало информации. По федеральным каналам вы не узнаете ничего о том, что происходит с Исаакиевским собором.
Поэтому мы организовали
— Какой кошелёк, где кошелёк? — кричала депутату из толпы старушка в вязаной шапочке.
— В Интернете, — отвечал ей Вишневский.
— Ох, я в
Кроме того, депутаты планируют добиваться в Петербурге референдума, и первый вопрос будет о согласии или несогласии горожан на передачу Исаакиевского собора в руки РПЦ, а второй — о доверии или недоверии губернатору Полтавченко. Правда, до сих пор оппозиционным депутатам не удавалось устроить в Петербурге референдума. Но надежды они не теряют.
— Цветы сквозь асфальт всё равно прорастают! — кричал со
Пожилая женщина в платке хватала депутата за рукав.
— Они что, поменялись ролями с коммунистами? — спрашивала она. — Те громили церкви, а эти громят музеи? Я — блокадница. Всю жизнь занималась архитектурой Петербурга. Мне больно смотреть на это безобразие!
В четверть второго люди с синими ленточками начали перемещаться из сквера к Исаакию. Шли организованно по «зебре». Людей было много, переход они занимали долго. В половине второго вокруг собора выстроилась цепь. Сначала выяснилось, что «кучки маргиналов и провокаторов» достаточно, чтобы обступить Исаакий плотным живым кольцом. Потом колец стало два. Потом замкнулось третье.
— Исходя из периметра собора, можно предположить, что здесь тысячи полторы человек, — прикинул депутат Вишневский.
Женщина, стоявшая в цепочке, рассказала, что она тут с утра. И крестный ход, устроенный сторонниками передачи храма, тоже видела.
— Один мужчина подошёл и говорит: у них в Выборгском районе мало церквей, поэтому Исаакий надо передать РПЦ, — усмехнулась она. — А я у него спрашиваю: и что, надо Исаакий к вам в Выборгский район перетащить?
Молодая пара стояла рядом с собором, мужчина с голубой ленточкой держал коляску, женщина — маленькую девочку, которой ленточку привязали к шапке.
— Ей десять месяцев, — сообщила с гордостью мама. — Мы посмотрели, не будет ли здесь опасно, потом решили подойти ближе. Мы не хотим, чтобы дочка в школе учила религию.
В три кольца поместились не все люди с ленточками, оставшиеся бродили за «периметром». Когда хоровод двинулся по часовой стрелке вокруг собора, они тоже пошли рядом.
— Тысячи
По собору шла, держась за руки, совсем юная пара. Артём живёт в Ленобласти, Рита приехала к нему из Москвы и собирается в Петербурге поступать в университет.
— Мы просто в Исаакий пришли, не знали об этой акции, но увидели её и решили поддержать, — рассказал Артём. — Исаакий — одно из самых красивых сооружений в мире. Если РПЦ не хватает церквей, так я сам видел, сколько храмов гниёт в Подмосковье. Они тоже очень красивые, но РПЦ их не поддерживает и не финансирует.
— Я как раз часто езжу в Подмосковье, там никто не реставрирует очень красивые церкви, они просто загнивают, — кивнула Рита. — Очень обидно.
Акция на морозе закончилась. А группа людей с ленточками стояла и стояла возле собора: они хотели попасть в храм именно на экскурсию и именно всем составом, а им отказывал уже третий экскурсовод. Музейщики не хотели угодить в телеобъективы. Наверное, помнили, что такая «экскурсия» активиста Идрисова две недели назад закончилась обвинениями в нападках на чувства верующих. Но потом к синеленточникам
— Как славно, — улыбнулась она. — Я веду экскурсию для тех, с кем только что бок о бок стояла на улице.
Она действительно рассказала соратникам об экспозиции Исаакия, о деревянных макетах и о маятнике Фуко. И о том, что верующих на службы собирается полтора десятка человек — не больше.
До службы как раз оставалось четверть часа. Обогатившись знаниями об Исаакии, люди с ленточками выстроились в круг напротив алтаря. В руках у них были листы бумаги с буквами.
«Музей — городу!», — получалось из этих букв. Когда появилась полиция, якобы вызванная самими музейщиками, организатор стояния с буквами исчез вместе с несколькими единомышленниками. «Музей» — осталось стоять под куполом Исаакия.
Ирина Тумакова, Ксения Клочкова