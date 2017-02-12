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18:32 (мск), источник: 365info.kz

В Астане пройдут антитеррористические учения

Учения будут максимально приближены к боевым, сообщает ситуационный центр акимата Астаны.

Источник: 365info.kz

Запланированные на понедельник, 13 февраля, учения направленны на предотвращение актов терроризма и ликвидацию их последствий.

Учения будут плановыми, подчеркивается в сообщении. Они нужны для того, чтобы проверить степень боеготовности сил и вооружения оперативного штаба.

Оперативный штаб будет располагаться в доме № 11 по улице Бейбитшилик, в Ситуационном центре горакимата.

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