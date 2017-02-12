В Астане пройдут антитеррористические учения

Запланированные на понедельник, 13 февраля, учения направленны на предотвращение актов терроризма и ликвидацию их последствий.

Учения будут плановыми, подчеркивается в сообщении. Они нужны для того, чтобы проверить степень боеготовности сил и вооружения оперативного штаба.



Оперативный штаб будет располагаться в доме № 11 по улице Бейбитшилик, в Ситуационном центре горакимата.