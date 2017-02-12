Летом в Евпатории хотят установить туристический рекорд

К юбилею «Малого Иерусалима», который будут отмечать в первой половине июня, уже готовятся городские власти и все, кто не нем работает.

По словам заместителя главы администрации Валерия Батюка, в дни юбилея в Евпатории пройдет региональная туристическая выставка «Новое лицо древнего курорта». На нее съедутся руководители объектов туристского и экскурсионного показа, туроператоры, организаторы фестивалей и событийных мероприятий, мастера народных промыслов и производители сувенирной продукции со всего Крыма.

Специально к 10-летию муниципальное учреждение «Малый Иерусалим» разработает новую сувенирную продукцию с фирменным логотипом маршрута. На объектах показа обновят экспозиции. Запланирован также выпуск информационной и рекламной продукции, презентаций.

Настоящим подарком к юбилею станет проведение реконструкции второй очереди маршрута. Рабочие уже приступили к строительно-монтажным работам на двух улицах: Водоразборной и Красноармейской.

Туристический маршрут «Малый Иерусалим» объединяет на своем пути храмы семи религиозных конфессий, архитектурные памятники и достопримечательности. Среди них — уникальные культовые объекты, не имеющие аналогов в Крыму и в целом в России.