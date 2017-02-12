Метрополитен опроверг информацию о примотанных проволокой деталях поездов
Обычный технологический процесс выдали за нарушения.
Обычный технологический процесс выдали за нарушения.
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«Сегодня в некоторых СМИ в очередной раз появилась недостоверная информация о том, что в Московском метрополитене “в качестве крепежа деталей поездов используется проволока”. Данными провокационными сообщениями эти издания вводят общественность в заблуждение и наносят репутационный вред крупнейшему транспортному предприятию столицы», — говорится в заявлении.
«Технологический процесс, который выдают за сенсационное нарушение технологии ремонта электропоездов, называется контровка проволокой болтов и гаек. Она применяется не для крепежа деталей, как это утверждают журналисты сомнительной компетенции, а для предотвращения их выкручивания и раскручивания соответственно во время эксплуатации от тряски и вибрации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой процесс является обычным во всех областях промышленности и машиностроения.
Ранее, 11 февраля, в Life появилась информация, что в депо «Сокол», которое отвечает за составы, курсирующие на Замоскворецкой линии, используют обмотку проволокой деталей вагонов пассажирских поездов.