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18:26 (мск), источник: Мослента

Метрополитен опроверг информацию о примотанных проволокой деталях поездов

Обычный технологический процесс выдали за нарушения.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе столичной подземки не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в Московском метрополитене в качестве крепежа деталей поездов используется проволока. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«Сегодня в некоторых СМИ в очередной раз появилась недостоверная информация о том, что в Московском метрополитене “в качестве крепежа деталей поездов используется проволока”. Данными провокационными сообщениями эти издания вводят общественность в заблуждение и наносят репутационный вред крупнейшему транспортному предприятию столицы», — говорится в заявлении.

В пресс-службе объяснили, для чего на самом деле нужна проволока в колесной системе вагонов.

«Технологический процесс, который выдают за сенсационное нарушение технологии ремонта электропоездов, называется контровка проволокой болтов и гаек. Она применяется не для крепежа деталей, как это утверждают журналисты сомнительной компетенции, а для предотвращения их выкручивания и раскручивания соответственно во время эксплуатации от тряски и вибрации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой процесс является обычным во всех областях промышленности и машиностроения.

Ранее, 11 февраля, в Life появилась информация, что в депо «Сокол», которое отвечает за составы, курсирующие на Замоскворецкой линии, используют обмотку проволокой деталей вагонов пассажирских поездов.

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