Метрополитен опроверг информацию о примотанных проволокой деталях поездов

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе столичной подземки не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в Московском метрополитене в качестве крепежа деталей поездов используется проволока. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ. «Сегодня в некоторых СМИ в очередной раз появилась недостоверная информация о том, что в Московском метрополитене “в качестве крепежа деталей поездов используется проволока”. Данными провокационными сообщениями эти издания вводят общественность в заблуждение и наносят репутационный вред крупнейшему транспортному предприятию столицы», — говорится в заявлении.

В пресс-службе объяснили, для чего на самом деле нужна проволока в колесной системе вагонов.