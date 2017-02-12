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18:58 (мск), источник: PROUFU.ru

Будущая неделя принесет в Башкирию потепление

На следующей неделе, с 13 по 19 февраля, по Башкирии и в Уфе ожидается потепление.

Так, завтра, в понедельник, 13 февраля, в регионе ожидается облачная погода, которая будет сопровождаться небольшим снегом. Ночью будет сравнительно тепло — температура не ниже минус 16 градусов мороза, днем столбик термометра поднимется до минус до 11 градусов.

Во вторник, 14 февраля, синоптики обещают снова облачную погоду с небольшим снегом и температуру до минус 14 градусов ночью и до минус 10 градусов днем.

В среду, 15 февраля, опять предполагается облачная погода с осадками в виде небольшого снега в течение дня. Температура воздуха ночью до минус 15 градусов мороза и до минус 9 градусов днем.

В четверг, 16 февраля, характер погоды сохранится: будет снова облачно, небольшой снег, некоторый дискомфорт доставит северный ветер. Ночью ожидается температура воздуха до минус 12 градусов, а днем до минус 8 градусов.

В пятницу, 17 февраля, при прежнем характере погоды станет чуть холоднее: до минус 17 градусов ночью и до минус 10 градусов днем.

В субботу, 18 февраля, в течение дня опять ожидаются облачная погода и небольшой снег. Температура воздуха составит ночью до минус 13 градусов ниже ноля, а днем до минус 8 градусов.

В воскресенье, 19 февраля, в преддверие масленичной недели, по прогнозам синоптиков, должно стать еще теплее. Должна быть облачная погода, небольшой снег, ночью температура воздуха до минус 12 градусов мороза, а днем — до минус 6 градусов ниже нуля.

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