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18:57 (мск), источник: Om1.ru

Омичей предупредили об аномальном морозе в понедельник

Местами может похолодать до -39 градусов.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия Омска со ссылкой на ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает об аномальных морозах, которые продолжатся и на следующей неделе.

В понедельник ночью, 13 февраля, в городе похолодает до -34 градусов мороза. При прояснении столбик термометра опустится до отметки в -39 градусов по Цельсию. Днем в городе «потеплеет» до -23 градусов.

Омичам рекомендуется не выезжать, без необходимости, за пределы города и не быть на улице слишком долго. Кроме того всех просят быть внимательными друг к другу, и особенно следить за передвижениями детей и пенсионеров.

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