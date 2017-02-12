Синоптики обещают потепление к середине недели

В понедельник ночью ожидается температура -9, днём -2, во вторник ночью -4, днём +3. В среду ночью столбик термометра поднимется до 0, а днём и вовсе до +5. Плюсовая температура также будет держаться в четверг и пятницу.

Прогноз Калининградского центра по метеорологии и мониторингу окружающей среды также довольно оптимистичен. В понедельник ночью калининградцев ждёт -7, днём -1, во вторник и среду и пятницу ночная температура будет около 0 градусов, дневная на 1−2 градуса выше нуля, а в пятницу и вовсе поднимется до +4. В четверг ожидается -1 ночью и +3 днём.

Согласно прогнозу погоды на «Новом Калининграде.Ru», осадки калининградцев ожидают только в пятницу, и то это будет незначительный ночной снег. Что касается температуры воздуха, то в понедельник ночью ожидается -9,7, днём -1,3. Ко вторнику потеплеет до -4,5 ночью и +4,7 днём. В среду ночью будет -2,9, днём +4,2. В четверг ночью -3,4, днём +3,4. К концу рабочей недели ночью температура поднимется до -1,5, днём до +4,3.