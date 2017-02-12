В Белоруссию прибыли первые туристы без виз
Первые туристы без виз прилетели в Белоруссию после начала действия режима свободного пятидневного въезда.
Первые туристы без виз прилетели в Белоруссию после начала действия режима свободного пятидневного въезда.
Как заявили в Госпогранкомитете (ГПК), Национальный аэропорт «Минск» работает в штатном режиме,
«Мы готовы к маневру своими силами. Если увидим очень активное направление прилета, все каналы, все рабочие места будут сразу же заполнены», — приводит ТАСС слова начальника управления пограничного контроля ГПК Олег Ляшук.
«Понятно, в первые
Напомним, пятидневным безвизовым режимом могут воспользоваться граждане 80 стран, однако лишь при въезде через аэропорт Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что отмена виз не означает снятие пограничного контроля.