В Белоруссию прибыли первые туристы без виз

«Мы готовы к маневру своими силами. Если увидим очень активное направление прилета, все каналы, все рабочие места будут сразу же заполнены», — приводит ТАСС слова начальника управления пограничного контроля ГПК Олег Ляшук.

Как заявили в Госпогранкомитете (ГПК), Национальный аэропорт «Минск» работает в штатном режиме, каких-либо усилений персонала не предусмотрено.

Замминистра спорта и туризма Михаил Портной сказал, что введение безвизового пятидневного режима — это «жест доброй воли», показывающий, что «страна открыта».

Замминистра спорта и туризма Михаил Портной сказал, что введение безвизового пятидневного режима — это «жест доброй воли», показывающий, что «страна открыта».

«Понятно, в первые два-три месяца мы не ожидаем многократного увеличения туристов», — сказал господин Портной. Самый первый безвизовый турист прибыл ночью на чартерном рейсе из Словакии и прошел пограничный контроль в аэропорту в 00:01.

Напомним, пятидневным безвизовым режимом могут воспользоваться граждане 80 стран, однако лишь при въезде через аэропорт Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее подчеркнул, что отмена виз не означает снятие пограничного контроля.