Наслаждаюсь Беларусью: иностранцы с визами и без приехали в республику

Теперь на территории страны можно пять дней находиться без визы. Сегодня в Беларусь приехали много туристов — кто-то приехал в гости, кто-то — решить вопросы бизнеса, некоторые просто решили изучить страну, решившуюся на отмену виз.

Некоторые иностранцы признались, что прежде получить белорусскую визу было непросто и даже дорого: для жителя Евросоюза она обходилась в 120 евро. Практически всякий прибывший решение отменить визы воспринимает позитивно. Некоторые туристы прилетели с визами — об указе они узнали уже после того, как получили «наклейку» в паспорте. Другие сделали визы потому, что не намерены ограничиваться пятью днями.