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20:51 (мск), источник: Sputnik.by

Наслаждаюсь Беларусью: иностранцы с визами и без приехали в республику

Китаянку Ли встретили в Национальном аэропорту Минск с цветами — она одной из первых пересекла границу с Беларусью в день, когда отменили визы для граждан 80 стран.

Источник: Sputnik.by

Теперь на территории страны можно пять дней находиться без визы. Сегодня в Беларусь приехали много туристов — кто-то приехал в гости, кто-то — решить вопросы бизнеса, некоторые просто решили изучить страну, решившуюся на отмену виз.

Некоторые иностранцы признались, что прежде получить белорусскую визу было непросто и даже дорого: для жителя Евросоюза она обходилась в 120 евро. Практически всякий прибывший решение отменить визы воспринимает позитивно. Некоторые туристы прилетели с визами — об указе они узнали уже после того, как получили «наклейку» в паспорте. Другие сделали визы потому, что не намерены ограничиваться пятью днями.

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