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09:11 (мск), источник: Вести - Калининград

Лёд до 21 сантиметра. Холодно. Прогноз погоды на 13 февраля

На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Без осадков. Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью минус 4… минус 9 °C, днем минус 1 … минус 4 °C.

Видимость 4−6 км. На дорогах местами снежный накат, гололедица.

На реках и заливах толщина льда постепенно увеличивается. В районе Мамоново ледяной припай — до видимого горизонта и толщина льда там достигает 21 сантиметра.

При этом выход на лёд безопасен далеко не везде. Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует предпринимать повышенные меры предосторожности при выходе на лёд.

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