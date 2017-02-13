Лёд до 21 сантиметра. Холодно. Прогноз погоды на 13 февраля

Температура воздуха ночью минус 4… минус 9 °C, днем минус 1 … минус 4 °C.

Видимость 4−6 км. На дорогах местами снежный накат, гололедица.

На реках и заливах толщина льда постепенно увеличивается. В районе Мамоново ледяной припай — до видимого горизонта и толщина льда там достигает 21 сантиметра.

При этом выход на лёд безопасен далеко не везде. Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует предпринимать повышенные меры предосторожности при выходе на лёд.