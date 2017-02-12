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22:45 (мск), источник: РБК - Украина

В Измаиле жители переживают невиданное нашествие пернатых

В Измаиле жители города сообщают в соцсетях о небывалом нашествии скворцов, которые из-за аномально-теплой погоды в начале зимы отказались покидать город и теперь страдают. Об этом сообщает «БессарабияINFORM».

По свидетельству горожан, огромные стаи скворцов летают в разных микрорайонах города и, словно саранча, поедают все съедобное на своем пути.

В свою очередь экологи разъясняют, что скворцы в последние годы из перелетных стали оседлыми птицами и зимой не улетают, предпочитая кормиться на свалках и полях. Теперь же морозы и снегопады заставили их сбиться в стаи, тогда как обычно птицы живут небольшими группами.

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