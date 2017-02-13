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01:25 (мск), источник: Интерфакс

Умер американский джазовый певец Эл Джерро

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Американский джазовый певец, семикратный лауреат премии «Грэмми», Эл Джерро, в воскресенье скончался в больнице Лос-Анджелеса на 77 году жизни, сообщается в официальном твиттере музыканта.

Источник: AP 2016

Официальная причина смерти пока не названа, однако ранее СМИ сообщали, что у певца много лет были проблемы с дыханием и с сердцем.

Джерро стал популярен в середине 70-х. Особенностью его исполнительской манеры были блестящие импровизации и звуковые имитации. Певец стал единственным обладателем «Грэмми» в трех номинациях — джаз, поп и ритм-н-блюз. В 2001 году удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде.

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