Умер американский джазовый певец Эл Джерро
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Американский джазовый певец, семикратный лауреат премии «Грэмми», Эл Джерро, в воскресенье скончался в больнице
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU — Американский джазовый певец, семикратный лауреат премии «Грэмми», Эл Джерро, в воскресенье скончался в больнице
Официальная причина смерти пока не названа, однако ранее СМИ сообщали, что у певца много лет были проблемы с дыханием и с сердцем.
Джерро стал популярен в середине 70-х. Особенностью его исполнительской манеры были блестящие импровизации и звуковые имитации. Певец стал единственным обладателем «Грэмми» в трех номинациях — джаз, поп и