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12 февраля, источник: Telegraf.com.ua

Погода в Украине 13 февраля: ожидается снег, местами без осадков

По всей Украине синоптики обещают осадки — снег, местами без осадков.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране −3…−5 градусов; ночные показатели будут −7…−9. Ветер западного направления 5−10 м/с.

В центральных областях ожидается снег. Температура воздуха в среднем по региону днем −3…−5, ночью −8…−10.

На севере Украины преимущественно снег. Температура воздуха в среднем по региону днем −4…−6, ночью −8…−10.

В городах восточной Украины преимущественно снег. Температура днем −3…−5, ночью −8…−10.

В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем −3…−5, ночью −7…−9.

В западной части преимущественно без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается −4…−6, ночью −9…−11.

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