Погода в Украине 13 февраля: ожидается снег, местами без осадков
По всей Украине синоптики обещают осадки — снег, местами без осадков.
По всей Украине синоптики обещают осадки — снег, местами без осадков.
Температура воздуха днем в стране −3…−5 градусов; ночные показатели будут −7…−9. Ветер западного направления 5−10 м/с.
В центральных областях ожидается снег. Температура воздуха в среднем по региону днем −3…−5, ночью −8…−10.
На севере Украины преимущественно снег. Температура воздуха в среднем по региону днем −4…−6, ночью −8…−10.
В городах восточной Украины преимущественно снег. Температура днем −3…−5, ночью −8…−10.
В южных областях синоптики обещают без существенных осадков. Температура днем −3…−5, ночью −7…−9.
В западной части преимущественно без осадков. Температура воздуха в регионе ожидается −4…−6, ночью −9…−11.