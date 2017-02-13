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09:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Центре «Эрмитаж-Казань» пройдут масленичные гуляния

(Казань, 12 февраля, «Татар-информ»). С 21 по 26 февраля в Центре «Эрмитаж-Казань» пройдет мероприятие «Масленичный балаган, или как Петрушка потерял подружку», сообщается на сайте Казанского Кремля.

Источник: ИА Татар-информ

У Петрушки из Зимнего дворца Петербурга злодей Рыжая Борода украл подругу Масленку — чучело масленицы — и спрятал в темнице за шестью замками. На помощь Петрушке пришла камер-девица Дружевна — мастерица, помощница императорского двора в масленичных гуляниях. Но вдвоем им не отнять у Рыжей Бороды Масленку. Только помощь отважных ребят поможет спасти ее и вернуть в Зимний дворец, но для этого им придется разгадать шесть тайн Рыжей Бороды и найти шесть масленичных ключей.

Организаторы программы приготовили для детей масленичные игры для встречи Весны-Красны, а Дружевна расскажет им о традициях празднования Масленицы при императорском дворе: о масленичных балах и маскарадах, а также о том, что означало «Погулять на горах» и кто из императорской семьи убегал на масленичные балаганы без спроса родителей и как они там веселились.

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