В Центре «Эрмитаж-Казань» пройдут масленичные гуляния

У Петрушки из Зимнего дворца Петербурга злодей Рыжая Борода украл подругу Масленку — чучело масленицы — и спрятал в темнице за шестью замками. На помощь Петрушке пришла камер-девица Дружевна — мастерица, помощница императорского двора в масленичных гуляниях. Но вдвоем им не отнять у Рыжей Бороды Масленку. Только помощь отважных ребят поможет спасти ее и вернуть в Зимний дворец, но для этого им придется разгадать шесть тайн Рыжей Бороды и найти шесть масленичных ключей.

Организаторы программы приготовили для детей масленичные игры для встречи Весны-Красны, а Дружевна расскажет им о традициях празднования Масленицы при императорском дворе: о масленичных балах и маскарадах, а также о том, что означало «Погулять на горах» и кто из императорской семьи убегал на масленичные балаганы без спроса родителей и как они там веселились.